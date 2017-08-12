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Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açtı!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında 'terörist' ifadesini kullandığını öne sürdüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 60 bin liralık tazminat davası açtı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:24
Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açtı!

Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, G20 zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında hakkında 'Terörist' ifadesini kullandığını öne sürdüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine manevi istelişye dava açtı.

Demirtaş'ın avukatları Sertaç Buluttekin ve Aygül Demirtaş Gökalp Diyarbakır Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava dilekçesini verdi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:24
  1. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
  2. G20 zirvesi
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