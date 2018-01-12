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Demirtaş 14 ay sonra ilk kez...

Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada duruşmaya katıldı.

12 Ocak 2018 Cuma 16:08
Demirtaş 14 ay sonra ilk kez...

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.

Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Demirtaş katılırken, taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmaya, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Milletvekilleri Hüda Kaya, Garo Paylan, Ertuğrul Kürkcü, Celal Doğan, Ahmet Yıldırım ve Pervin Buldan, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Hilmi Yarayıcı ile bazı konsolosluklardan temsilciler de izleyici olarak katıldı.
Başka suçtan tutuklu bulunan Demirtaş, cezaevine konulduğu Kasım 2016'dan bu yana ilk kez bir duruşmaya katıldı.

Duruşma, Demirtaş'ın kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı.

- Yoğun güvenlik önlemleri

Öte yandan, davanın görüldüğü Bakırköy Adalet Sarayı'nın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşma nedeniyle adliyenin önünde bekleyen kalabalık bir grup da çeşitli sloganlar atıyor.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:08
  1. Selahattin Demirtaş
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