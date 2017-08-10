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Demirören'den flaş 'Fatih Terim' açıklaması!

Türkiye Futbol Fedeasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Spor'da yayınlanan Futbol Meydanı programında açıklamalarda bulundu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 21:21
Demirören'den flaş 'Fatih Terim' açıklaması!

Türkiye Futbol Fedeasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Spor'da yayınlanan Futbol Meydanı programında açıklamalarda bulundu.

'Biz bugün spordaki şiddeti konuştuk. Bu konuşmadan çıkan şu ki, yasalarımız yeterli. Yasaların uygulanması lazım. Bir başkan bir başkanı dövdüyse ve af gördüyse, bu yasaya yeniden bakılmalı. Özellikle belediye başkanlarımız bir takımın başkanı gibi hareket ediyor.''

''Bundan sonraki kupa finallerinde e-bilet uygulanacak. Ancak bizim kestiğimiz biletler TC kimliğe göre kesildi.''

FİKRET ORMAN AÇIKLAMASI

''Türkiye Futbol Federasyonu kurallarla yönetiliyor. Bu kurallar da hukuka göre ayarlanıyor. Ortamı gerecek beyanatlar verirseniz, yönetici olarak ceza alırsınız. Kurullarımızın verdiği kararlardır. Hiçbir yöneticinin ''Şu kulübe bu cezayı verin'' deme şansı yoktur. Eski Türkiye'yi yeni Türkiye'de uygulamaya kalkmasınlar. Ben ve arkadaşlarım hiçbir yere müdahale etmeyiz, ettirmeyiz de.''
 

FATİH TERİM VE MIRCEA LUCESCU AÇIKLAMASI

''Fatih Terim'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Gelecek hafta bir görüşme yapacağız. Tazminata siz gelmeden geliyorum, kendisiyle görüştükten sonra yönetim kurulu olarak bir karar vereceğiz.''

''Hocamızla ayrılmamız gerektiğine inandığımız için ayrıldık. Hocamızla görüşerek, konuşarak ayrıldık. Ben şahsen gittim konuştum. Bir tazminat var gündemde, kendisiyle görüşeceğiz.''

''Eylül'de çok önemli 2 maçımız var, sonra Ekim'de var. Bu iki ayda çok önemli 4 maç oynayacağız ve şansımız var. Bu 4 maç olarak baktığımızda çalıştırdığı takımı rahatsız etmeyecekse Şenol Güneş ile görüşme talebinde bulundu. Fikret Orman'dan izin aldık, o da kabul etti. Biz de hocamızla görüştük. Hocamız da düşünmedik istediğini söyledi. Daha sonra takıma zarar verebileceğini düşündükleri için kabul etmediler. Sonrasında Lucescu bize en yakın geldi. Şenol Hoca'dan cevap aldıktan sonra Lucescu'yu aradım. Galatasaray'dan teklif aldığını ve kabul etmediğini söyledi. Daha sonra kendisiyle görüştük, anlaştık.''

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 21:21
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