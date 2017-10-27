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Demirören'den flaş 'Caner Erkin' açıklaması

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın ardından açıklama yaptı.

27 Ekim 2017 Cuma 11:19
Demirören'den flaş 'Caner Erkin' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, küfürün sporda şiddettin kaynaklarından biri olduğunu belirterek, artık bu soruna kayıtsız kalınmayacağını ve görüntülerin de cezalandırılmada kullanılacağını söyledi. Hürriyet'te yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Demirören, "Türk futbolunun en önemli yarası sporda şiddet ve onu doğuran sonuçlardan biri olan küfür… Küfürü sporla alakası olan hiçbir yerde görmek istemiyoruz. Ne stat dışında, ne tribünlerde, ne de sahada. Geçmiş tecrübeler bize gösterdi ki küfürle etkin bir şekilde mücadele etmenin yolu cezasız bırakmamaktır" dedi.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE İZLEDİM"

Cezalarda talimatların eksik olduğunu vurgulayan Demirören, "Futbol talimatları bazı durumlarda yetkili kurulların elini kolunu bağlıyor. Küfürle mücadele ederken en önemli görevimiz talimatları futbolun ruhuna uygun bir hale getirmek olmalı. Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında Caner Erkin'in yaptıklarını hayretle ve büyük üzüntüyle izledim. Sebebi ne olursa olsun, bir oyun olarak gördüğümüz futbolda, milli bir futbolcumuzun bu görüntüyü sergilemesi futbol vicdanını derinden yaralamıştır. Bu olay hepimiz için bardağı taşıran nokta olmuştur. Tabii ki sahalarımızda küfür bu olayla başlamadı ama alacağımız kararlarla küfürü bitirmenin başlangıcı olacak. Futbol dünyasındaki konsensus bu konudaki en büyük avantaj ve şansımız" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ayrıca, "Hukukçularımız o günden itibaren çalışarak talimatlarda gerekli değişiklikleri hazırladı ve yarın itibarıyla artık sahalarda küfürün önünün kesilmesi yönünde önemli bir adım atıyoruz. Bundan böyle resmi yayıncıların TV görüntüleri sözlü ihlaller için de delil olarak sayılacak." diyerek Türk futbolunda yeni bir dönemin başlayacağını işaret etti.
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Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 11:19
  1. Yıldırım Demirören
  2. Caner Erkin
  3. Türkiye Futbol Federasyonu
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