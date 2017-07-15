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Yıldırım Demirören'den 15 Temmuz açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:23
Yıldırım Demirören'den 15 Temmuz açıklaması

Başkan Demirören'in "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız. Demokrasinin yanındayız" vurgusunda bulunduğu mesajı şöyle: 

"Bundan tam bir yıl önce, bir demokrasi zaferi, tarihte görülmemiş bir kahramanlık öyküsü yazıldı… Öyle bir öykü ki, tankın önüne bedenini atanların yazdığı, yüce Türk milletinin ikinci kurtuluş savaşıydı… Ülkeyi bölmek, parçalamak, yok etmek isteyen içeride ve dışarıdaki hain emellere, bir toplum canı pahasına unutulmaz bir ders verdi… 15 Temmuz, 250 demokrasi şehidi, onlarca yaralı ve bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi felaketin eşiğinden dönen bu toplumun onur nişanı olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Dik duruşuyla ülkeyi karanlıkların eşiğinden çıkartıp aydınlık bir Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcudiyetini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı dünyaya örnek cesareti için de kutlamak gerekir. Şehitlerin kanıyla yazılan bu destanı Türk futbol ailesi olarak unutmadık, unutmayacağız… Demokrasinin hep yanında durduk, yanında duracağız… Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:23
  1. TFF Başkanı Yıldırım Demirören
  2. 15 temmuz
  • Ahmet MuratAhmet Murat32 dk önce
    Babası mesaj vermemiş mi ağlayarak ?
  • osman hocaogluosman hocaoglu53 dk önce
    Sayin Futbol Federasyonu Başkanı aynı zamanda bir iş adamıdır. BEYOĞLU istiklal cd.sinde bulunan ve soyismini taşıyan avm.sinin 1/3 nunplan ve tuhsata gore" kacak" olduğu bilinmektedir. Bir de bu konuyu açıklamak lutfunda bulunsa. . İstanbul da yaşayanlar çok memnun olacaktır.
Bugünkü Akit

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