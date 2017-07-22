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Demirkol Yenişehir mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Yenişehir Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:40
Demirkol Yenişehir mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Fevzi Demirkol, Yenişehir Mahallesinde Yeni Cebeci Parkında vakit geçiren vatandaşlarla bir araya geldi. Demirkol, mahallede yapılan çalışmalarla ilgili mahalle sakinleriyle görüşerek, fikir alışverişinde bulundu. Mahallelinin taleplerini de dinleyen Başkan Demirkol, taleplerin çözümü için ilgili müdürlere gerekli talimatları verdi.Demirkol, parkın ardından mahalleliyle birlikte ara sokaklarda gezinti yaparak, talepleri yerinde gördü.

Demirkol, mahalle sakinleriyle yaptığı görüşme ve incelemelerinin ardından mahalleden ayrıldı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:40
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