Demirkol, temizlik işçileriyle bir araya geldi

Fevzi Demirkol, beraberinde Başkan Yardımcısı Haci Kanduza ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Dişli ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı kontroller, şoförler ve işçilerle bir araya geldi. Saha çalışmalarıyla ilgili işçilerle konuşan Demirkol, tertemiz Haliliye hedefiyle çalışmaların aksatılmadan devam etmesi gerektiğini vurguladı. Demirkol, Haliliye’nin tüm sokaklarının tertemiz olması ve vatandaşlardan dua alacak hizmetler yapılması hususunda işçilere tavsiyelerde bulundu.

İşçilere yaptıkları yoğun mesai dolayısıyla da teşekkür eden Başkan Demirkol, benzer toplantıların devam edeceğini söyledi.

Demirkol, toplantı sonunda çevre koruma alanı çöp toplama personel eğitimi kursunu başarıyla tamamlayan işçilere sertifikalarını taktim etti.