Demirkol: Negredo beni heyecanlandıran oyuncu
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın gündeminde olan İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun Gignac'tan daha iyi bir transfer olacağını söyledi.23 Temmuz 2017 Pazar 11:27
Mehmet Demirkol isimleri Beşiktaş'la anılan Negredo, Miranda, ve Lens ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
NTV Spor yorumcusu Demirkol'un siyah-beyazlıların transfer gündemine dair yaptığı açıklamalarda öne çıkanlar şöyle;
- "Negredo'nun Gomez'den fazlası var. Negredo'nun yüzde 100 olduğu çok yönü var. Beşiktaş'ın aradığı oyuncu mu, Gignac'tan daha iyi bence. Kafa topu var. İvmelenmesi de iyi. Şenol Güneş'in iyi kullanacağı bir oyuncu gibi. Beni en çok heyecanlandıran Negredo. Ödemesi nasıl yapılacak? Hesapları da yapılıyordur. Futbolcu olarak beni heyecanlandıran bir oyuncu. Burada işe yarar."
Miranda çok işe yarar
- "Miranda, Beşiktaş'a gelirse Marcelo-Pepe ikilisinden daha iyi etki yapar. Eğer bir sağlık problemi yoksa çok işe yarar. Miranda, Atletico Madrid zamanı çok başka oynuyordu."
"Lens nerede oynayacak?"
- "Jermain Lens, Beşiktaş'a gelirse nerede oynayacak bilmiyorum. Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı bir santrfor arkası veya iyi yönlü bir orta saha. Atiba bir sene daha gidebilir mi? İyi yaşayan, çok fit bir isim ama Beşiktaş'ın yine de kadrosunu şekillendirmesini lazım. Beşiktaş'ın ilk şampiyonluğu senesinde oyun kalitesi daha yüksekti."
(Yeni Şafak)