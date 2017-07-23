Demirkol: Negredo beni heyecanlandıran oyuncu

Mehmet Demirkol isimleri Beşiktaş'la anılan Negredo, Miranda, ve Lens ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

NTV Spor yorumcusu Demirkol'un siyah-beyazlıların transfer gündemine dair yaptığı açıklamalarda öne çıkanlar şöyle;

"Negredo'nun Gomez'den fazlası var. Negredo'nun yüzde 100 olduğu çok yönü var. Beşiktaş'ın aradığı oyuncu mu, Gignac'tan daha iyi bence. Kafa topu var. İvmelenmesi de iyi. Şenol Güneş'in iyi kullanacağı bir oyuncu gibi. Beni en çok heyecanlandıran Negredo. Ödemesi nasıl yapılacak? Hesapları da yapılıyordur. Futbolcu olarak beni heyecanlandıran bir oyuncu. Burada işe yarar."

Miranda çok işe yarar

"Miranda, Beşiktaş'a gelirse Marcelo-Pepe ikilisinden daha iyi etki yapar. Eğer bir sağlık problemi yoksa çok işe yarar. Miranda, Atletico Madrid zamanı çok başka oynuyordu."

"Lens nerede oynayacak?"