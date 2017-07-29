Demirkol ligin favorisini açıkladı

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımların son durumlarını değerlendirdi ve favorileri açıkladı.

Demirkol, an itibarıyla Beşiktaş'ın ilk favori olduğunu söylerken sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de 2 ve 3. adaylar olduğunu ifade etti. Tecrübeli futbol yorumcusu, Galatasaray için de ilginç tespitlerde bulundu.

İşte Mehmet Demirkol'un Ntv Spor'da yaptığı açıklamalar;