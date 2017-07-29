Demirkol ligin favorisini açıkladı
Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de yeni sezonun favorisini açıkladı. Demirkol, tespitlerinde Galatasaray için de ilginç değerlendirmelerde bulundu.29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:11
Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımların son durumlarını değerlendirdi ve favorileri açıkladı.
Demirkol, an itibarıyla Beşiktaş'ın ilk favori olduğunu söylerken sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de 2 ve 3. adaylar olduğunu ifade etti. Tecrübeli futbol yorumcusu, Galatasaray için de ilginç tespitlerde bulundu.
İşte Mehmet Demirkol'un Ntv Spor'da yaptığı açıklamalar;
- "Şu anda 1, Beşiktaş 2 ve 3'te Başakşehir ve Fenerbahçe olarak gözüküyor. Galatasaray'ın da yaptığı transferler ve yapmak üzere olduğu transferler dikkat çekici ancak bunu yönetecek isim gerekiyor."