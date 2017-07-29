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Demirkol ligin favorisini açıkladı

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de yeni sezonun favorisini açıkladı. Demirkol, tespitlerinde Galatasaray için de ilginç değerlendirmelerde bulundu.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:11
Demirkol ligin favorisini açıkladı

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımların son durumlarını değerlendirdi ve favorileri açıkladı.

Demirkol, an itibarıyla Beşiktaş'ın ilk favori olduğunu söylerken sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de 2 ve 3. adaylar olduğunu ifade etti. Tecrübeli futbol yorumcusu, Galatasaray için de ilginç tespitlerde bulundu.

İşte Mehmet Demirkol'un Ntv Spor'da yaptığı açıklamalar;

  • "Şu anda 1, Beşiktaş 2 ve 3'te Başakşehir ve Fenerbahçe olarak gözüküyor. Galatasaray'ın da yaptığı transferler ve yapmak üzere olduğu transferler dikkat çekici ancak bunu yönetecek isim gerekiyor."
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:11
  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Başakşehir
  5. Ntv Spor
  6. Mehmet Demir
  7. Galata
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