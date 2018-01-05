Demirkol, G.Saray'ın yeni transferini açıkladı!

Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın sol bek transferiyle ilgili aldığı bilgiyi paylaştı.

Demirkol, Marsilya'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 36 yaşındaki Evra'nın sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağını söyledi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK

Demirkol, "Bildiğimi söyleyeyim. Anladığım kadarıyla Evra sezon sonuna kadar Galatasaray'a imza atacak. Benim aldığım bilgilerden çıkardığım bu." dedi.