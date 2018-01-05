Demirkol, G.Saray'ın yeni transferini açıkladı!
Mehmet Demirkol, Marsilya'dan ayrılan Patrice Evra'nın Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağını söyledi.05 Ocak 2018 Cuma 14:34
Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın sol bek transferiyle ilgili aldığı bilgiyi paylaştı.
Demirkol, Marsilya'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 36 yaşındaki Evra'nın sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağını söyledi.
SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK
Demirkol, "Bildiğimi söyleyeyim. Anladığım kadarıyla Evra sezon sonuna kadar Galatasaray'a imza atacak. Benim aldığım bilgilerden çıkardığım bu." dedi.