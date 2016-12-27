Demirkol: Bu adam Fenerbahçe şampiyon yapar!

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'yle ismi anılan Hatem Ben Arfa'yı değerlendirdi ve "Fenerbahçe onu kullanabilirse, Fenerbahçe'yi şampiyonluğun ciddi adayı yapar" dedi.



İşte Mehmet Demirkol'un Hatem Ben Arfa ile ilgili sözleri:



"Fenerbahçe'nin başında Advocaat değil de Pereira olsaydı, Ben Arfa'yı transfer ediyor olsalardı derdim ki; Delirdiniz mi? Mümkün değil olmaz. 2. gün kavga çıkar. Olay çıkar. Ya oyuncu problem yaratır, saha içinde istenenleri yapmaz, böyle bir sorunu var. Çok yetenekli; ancak çok ciddi bir disiplin sorunu var. Van Persie ile hoca arasında olan şeyin çok daha büyüyüğü olurdu. Pereira çok alttan alır, onu yıldız yapar, bu kez diğerleriyle sorun yaşardı."



"Ben Arfa çıktığı günden itibaren Fransızların her sene çıkardıkları yeni Zidane'lar vardır ya, yeni Zidane'lardan bir taneydi. Çok yetenekli bir oyuncu. Şutu var. Radar gibi, her yeri görüyor. Futboluna söyleyecek hiçbir kötülük yok. Pasını ve şutunu atar. Fizik olarak iyi. Ama saha içi ve saha dışı çok disiplinsiz. Bizi ilgilendiren kısmı daha çok saha içindeki kısmı. Ona verilen görevleri yapmaktan imtina etmesi. Bugüne kadar da çok denendi, çok istendi."



"Euro 2016 için Fransa'dayken buraya yayın yapıyorduk. L'Equipe gazetesi sadece futboldan bahsetmez. En baba futbol maçı varken bile bisikletten bahseder. O gün Fransa'nın futbol maçı var, Ben Arfa'yı 1. sayfadan koydular. Oyuncunun yeteneği bu. Geçen sene Nice'de oynadığı oyunda bu. Zaten onun sonunda PSG'ye getiren bu."



"Fenerbahçe'yi şampiyonluk adayı yapar"



"Bütün bu portreyi çizdikten sonra diyorum ki; Advocaat tedrisatıyla bu adamı Fenerbahçe kullanabilirse, bu adam Fenerbahçe'yi ciddi şampiyonluk adayı yapar. Zaten aday da, rakiplerin önüne geçirir. Ama olmazsa olan şeyin içine bomba koymuş olursunuz. Çok riskli bir karar. Riskli karar olmazsa Ben Arfa'yı Fenerbahçe'ye alamazsın."



"Babel olmaz!"



"Babel bence olmaz. Yalınabilirmiyim, yanılabilirim. Bir sürü şeyde yanılıyoruz zaten. Yüzde 60-70 Babel olmaz. Çünkü tembelliğini aşması lazım. İnsanın odaklanması olabilir; ama tembelliği aşmak o çok zor bir şey. Babel'le ilgili o. Bu da çok olacak gibi durmuyor ama bu adamın tembellik sorunu yok. Bu adamın, disiplinsizlik sorunu var. Disiplinsizlikten de kasıt gece çıkıp dağıtmak değil, saha içindeki disiplinsizlikten bahsediyorum."



"Fenerbahçe'nin ligin çok üzerinde bir hücum gücü olan Lens’i var. Avni Aker’in kapanışı Van Persie'nin yönetiminde çok daha büyük bir hezimete dönüşebilirdi. Bence Trabzonspor şanslı. Ersun Yanal'ın planı Trabzonspor'a uymuyor. Ersun Yanal'ı beğenirim. Ama hiç olmuyor. 16 haftada 12 gol atmış Trabzonspor. 12 golü normalde 2 haftada atması lazım."