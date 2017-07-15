Demirkol 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü kutladı

Fevzi Demirkol, mesajında 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine 81 ilde 79 milyon vatandaşın sokağa döküldüğünü hatırlatarak, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile ecdadımızı, bu vatanın tüm şehitlerini, 15 Temmuzdaki şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi hürmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fevzi Demirkol, 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü kapsamında yayımladığı mesajında, kalkışma girişiminin yaşandığı gecede şehit düşen vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi. Türkiye tarihinde örneği olmayan bir gecenin yaşandığının altını çizen Demirkol’un mesajında, "Bugün, kitaplardan okuduğumuz, anlatanlardan dinlediğimiz Türkiye tarihinde, örneği olmayan, bizzat yaşadığımız, gördüğümüz, öznesi olduğumuz, gelecek nesillere anlatacağımız karanlık bir gecenin ve sabahında aydınlık bir günün ilk yıl dönümüdür. 15 Temmuz, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin istiklaline, milletimizin istikbaline, milli irade ve demokrasimize karşı yapılmış hain bir darbe teşebbüsünün ve sonrasında Türkiye’nin işgaline yönelik hain planların suya düştüğü, kötü emellerin, milletimiz tarafından bertaraf edildiği, Milletimizin Çanakkale Ruhuyla Şahlanışının en güzel örneğidir" denildi.

"Bir destan yazıldı"

Fevzi Demirkol, mesajının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara dökülen vatandaşların bir destan yazdığını vurgulayarak, "15 Temmuz gecesi sokaklara dökülen halkımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine 81 ilde 79 milyon vatandaşımız meydanlarda ve havaalanlarında toplanarak bir destan yazdı. Cephelerden, siperlerden bahsetmesek de şehitlerimizin isimlerinin yükseldiği, halkın uçaklara tanklara karşı durduğu, benim ülkem, benim vatanım dediği bir demokrasi dersi. Örneğine az rastlanır bir vatan savunması, bir cihan dersi olan 15 Temmuz, her yaştan insanımıza bir arada olmanın gücünü, bu milletin inancını, azmini, iman gücünün kudretini canlı olarak göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

" Unutmadık, unutturmadık, unutturmayacağız"

Fevzi Demirkol, mesajının son bölümünde yaşananlara unutmadıklarını, unutturmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek,"Hain terör örgütü FETÖ’nün ve arkasındaki dış güçlerin, devletimiz, milletimiz tarafından nasıl bozguna uğratıldığına bizi şahit eden Rabbimize şükrediyorum. Camilerden ezanların, salaların yükseldiği bu şanlı gün muhakkak ki ülkemizde birçok şeyin değişimine neden olmuş, yeni başlangıçların sebebi olmuş, güzel Türkiye’mizin önünü açmıştır. Bir arada olmanın gücüne tanık olarak geçirdiğimiz bu bir yıl boyunca yaşananları hiç unutmadık, unutturmadık, unutturmayacağız. İşimizi, görevlerimizi aksatmadan meydanlarda olacağız, bu kadim milletin demokrasi nöbetini tutmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü vesilesi ile ecdadımızı, bu vatanın tüm şehitlerini, 15 Temmuzdaki şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi hürmetle anıyoruz. Bu gece de, halkımızı meydanlarda buluşmaya, bu önemli tarihin en önemli ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı beraber dinlemeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.