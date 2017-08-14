Demirel'in psikolojisi bozuldu!

2-2 biten Göztepe maçında yediği gol nedeniyle eleştirilen tecrübeli file bekçisi, maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Takım kaptanı Volkan, soyunma odasına girdiğinde yüzünden düşen bin parçaydı. Kimseyle konuşmayan tecrübeli eldiven sadece, "Hepinizden özür diliyorum" dedi. Arkadaşları teselli etmeye çalışsa da Volkan kimseyle konuşmadı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Volkan'ın üzüntüsü izinli olduğu dün de sürdü. Eşi Zeynep Demirel, ikinci çocuğuna hamile ve doğuma sayılı günler kaldı. Volkan, bu süreçte eşini yalnız bırakmak istemediği için Bodrum'a geçecekti. Ancak Göztepe maçında yaşadığı psikolojik yıkım nedeniyle Volkan, Bodrum yerine İstanbul'a gitti. Kendisini eve kapatan tecrübeli oyuncu, telefonuna dahi cevap vermedi.

4 ŞUTUN İKİSİNİ YEDİ

Sezonun ilk maçında Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, kalesine isabet eden 4 şutun 2'sini ağlarında gördü.

"TOPU TUTTUM SANDIM..."

35 yaşındaki kalecinin soyunma odasında "Ben böyle bir hatayı nasıl yaparım. Normalde orada topu yumruklamam gerekiyordu. Tuttum sandım bir anda filelerde gördüm. Çok üzgünüm. Böyle gol yememem gerekiyordu" dediği kaydedildi.

"NASIL TOPARLANACAĞIM?"

Yılların tecrübesi Volkan Demirel'in moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi. Tecrübeli eldivenin "Hakimiyetimdeki topu içeri attım. Hala böyle bir gol yediğime inanamıyorum. Hazırlık maçlarında da kötü goller yedim. Her şey üst üstü geliyor. Beni asıl üzen bu, nasıl toparlanacağımı bilmiyorum. Herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.