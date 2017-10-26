DemirDöküm ders kitabıyla buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Liseleri öğrencileri için 2016 yılında hayata geçirilen ücretsiz mesleki eğitim ders kitabı dağıtımı projesi, bu sene de devam ettirildi. Meslek liselerinin 11’inci sınıf öğrencileri için “Isıtma Tesisatı”, “Doğal Gaz Bina içi Tesisatı” ve “Gaz Yakıcı Cihazlar” kitapları Türkiye genelinde 172 okulda 20 binden fazla öğrenciye ulaştı. DemirDöküm proje kapsamında iki yılda 40 binden fazla öğrencinin eğitimine destek oldu.

Türkiye'nin ilk sanayi şirketlerinden olan DemirDöküm'ün 63 yıldır gerçekleştirdiği yatırımların her zaman geleceği yönelik planlandığını belirten DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, ülkenin kalkınması için şirket özelinde gerçekleştirilen yatırımların yanında eğitim alanında da çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.