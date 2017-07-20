Demirci: Asıl hedef tapınak dikmek!

İsrail’in 1994 yılında kapattığı El Halil şehrindeki Halilurrahman Camisi’ni ikiye bölerek Sinagog yaptığını hatırlatan Demirci benzer bir girişimin Mescid-i Aksa için de yapılmak istendiğini vurguladı.

Demirci, “İsrail Mescid-i Aksa’nın Uluslar arası anlamda Müslümanlar için önemini bildiğinden tepki ölçmeye çalışıyor. Güvenlik bahanesi de bunun için. Kubbet-üs Sahra’yı ilk etapta ikiye bölmek, uzun vadede ise asıl hedefe ulaşmak istiyorlar. O da Mescid-i Aksa’yı yıkarak yerine tapınak inşa etmeyi hayal ediyorlar” ifadelerini kullandı.