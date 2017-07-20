Demirci: Asıl hedef tapınak dikmek!
Mirasımız (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) Derneği Başkanı Muhammed Demirci, İsrail’in asıl amacının Aksa’nın yerine tapınak inşa etmek olduğuna dikakt çekti.20 Temmuz 2017 Perşembe 08:06
İsrail’in 1994 yılında kapattığı El Halil şehrindeki Halilurrahman Camisi’ni ikiye bölerek Sinagog yaptığını hatırlatan Demirci benzer bir girişimin Mescid-i Aksa için de yapılmak istendiğini vurguladı.
Demirci, “İsrail Mescid-i Aksa’nın Uluslar arası anlamda Müslümanlar için önemini bildiğinden tepki ölçmeye çalışıyor. Güvenlik bahanesi de bunun için. Kubbet-üs Sahra’yı ilk etapta ikiye bölmek, uzun vadede ise asıl hedefe ulaşmak istiyorlar. O da Mescid-i Aksa’yı yıkarak yerine tapınak inşa etmeyi hayal ediyorlar” ifadelerini kullandı.
(Yeni Şafak)