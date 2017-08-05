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Demircan: Daha fazla çalışmak zorundayız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Bu coğrafya zayıf devlet yaşatmaz, bir özelliği de budur. O nedenle bu coğrafyada yaşamak için daha fazla çalışmak, üretmek, gayret etmek zorundayız” dedi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:49
Demircan: Daha fazla çalışmak zorundayız

Develi ilçesinde gerçekleştirilecek olan hastane temel atma töreni için Kayseri’ye gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i de ziyaret etti. Ziyarette Bakan Demircan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilde yürütülen belediyecilik faaliyetleri ve önümüzdeki yıl inşaatına başlanacak olan bin 400 yataklı yeni hastane binası yatırımına dair Bakan Demircan’a bilgi verdi. Kayseri’nin diğer kentlere örnek olan belediyecilik anlayışı ile toprakları üzerinden geçmiş diğer medeniyetlerin üzerinde yeni bir medeniyet inşa ettiğini belirten Bakan Demircan, “Bu bize büyük mutluluk verir, onur verir. Çünkü bizler bu coğrafyada medeniyet inşa etmiş bir milletin torunlarıyız. Bu medeniyetimiz devam ettiği gibi inşası da sürüyor” dedi.

“Avrupa 200 bin göçmenle baş edemedi, biz 1 buçuk milyonu bağrımıza bastık”

Anadolu coğrafyasında yaşamanın bedelinin, diğer coğrafyalarda yaşamaya göre daha ağır olduğunu belirten Bakan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu coğrafya zayıf devlet yaşatmaz, bir özelliği de budur. Bu coğrafyada varlığını sürdürmek isteyenler güçlü olmak zorunda. Burası dünyanın kavşak noktası; özellikle eski dünyanın Biz millet olarak, burada, hem bu coğrafyanın gerektirdiği gücü elde etmek hem de insanlığın vicdanı olmayı gerektiren tavrı, tutumu sergilemek için daha fazla çalışmak zorundayız. Avrupa 200 binlerdeki göçmen sayısı karşısında telaşa kapıldı, panikledi, insanlıkla bağdaşmayan uygulamalar içine girdi. Ama biz burada 3 buçuk milyon sığınmacıyı, kardeşimizi, bölge insanını bağrımıza bastık ve onlarla birlikte yaşıyoruz. Büyük medeniyet olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Bu coğrafyada insanlığa da hizmet etmemiz için her türlü çalışmamızı normalin üzerinde yapmak zorundayız. Daha fazla çalışmak, daha fazla üretmek, daha fazla gayret etmek zorundayız. Geçen 15 yılda, AK Parti, Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, milletin iradesi bir elde toplanarak bunu hayata geçirme sürecini yaşatmıştır milletimize. İnanıyorum ki büyük bir milletin temsilcisi olan bu milleti daha güzel günler, daha güzel bir gelecek bekliyor.”

Bakan Demircan, konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ziyaretçi defterini imzaladı. Ziyaret, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in Bakan Demircan’a el yapımı ibrik hediye etmesiyle sona erdi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:49
  1. AK Parti
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  3. Kayseri
  4. Avrupa
  5. Tayyip Erdoğan
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  7. Mehmet Öz
  8. Mehmet Özhaseki
  9. Develi
  10. Ahmet Demircan
  11. Mustafa Elitaş
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