Demir İpek Yolu'nun ilk treni geldi

Bakü'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili katılımıyla 30 Ekim’de açılan hatta ilk tren gece saatlerinde Kars Garı'na geldi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt'tan bir açıklama geldi.

Trenin Azerbaycan’dan Türkiye'ye yaklaşık 40 saatte geldiğini belirten Kurt, "856 kilometre, inşallah bir aksaklık olmazsa Kars’tan Mersin’e de bin 258 kilometrelik mesafeyi 40 saatte almayı planlıyoruz.

Bildiğiniz gibi bu tren Kazakistan’dan yola çıktı. Yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik bir mesafeyle seferi inşallah Mersin’de son bulacak. 30 tane konteynırla yola çıkmıştı. Mersin Serbest Bölgeye 900 ton tahıl taşıyacak.

Yıllık şu anda 7 milyon ton yük bekliyoruz. Ama önümüzdeki süreçte bu 17 milyon ton üzerine çıkabileceğini rahatlıkla söyleyebileceğiz”

Tren, gece yarısı Kars’taki işlemleri tamamlandıktan sonra Mersin’e hareket etti.