"Demir İpek Yolu ekonomiye can verecek"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’nın, Orta Asya ve Avrupa ticaretinin “ana damarı” olacağını ve bazı sektörlere can vereceğini belirterek, “Bugüne kadar maliyetin yüksek olduğu için taşıması az yapılan inşaat malzemeleri, gübre, buğday, bitüm gibi malzemeler uygun maliyetle taşınabilecek” dedi.



Şener, “Demir İpek Yolu” olarak da adlandırılan demiryolu hattında seferlerin, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bugün düzenlenecek törenin ardından başlayacağını anımsatarak, hattın ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.



Dünya açısından önemli bir projenin hizmete girdiğine işaret eden Şener, hattın Kars ve çevresindeki illerin yanı sıra bölgeye de ekonomik anlamda katkı sağlayacağını dile getirdi.



Projenin, Marmaray Projesi ile bütünleşeceğine dikkati çeken Şener, Avrupa’dan Çin’e demiryoluyla kesintisiz yük taşınmasını mümkün hale getireceğini kaydetti.



Şener, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin, Hazar Denizi geçişli tren-feribot hatlarıyla Kazakistan ve Türkmenistan’a olan bağlantısıyla Türkiye’nin Orta Asya, Uzakdoğu ve Güney Asya’ya demiryolu erişimini sağlayacak önemli bir uluslararası koridor oluşturacağını söyledi.