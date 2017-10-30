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Demir İpek Yolu açılıyor

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili’nin katılımıyla bugün Bakü’de açılıyor.

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:45
Demir İpek Yolu açılıyor

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili’nin katılımıyla bugün Bakü’de gerçekleştirilecek törenin ardından seferlerin başlayacak olması iş dünyasını heyecanlandırdı. “Demir İpek Yolu” olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolunda seferlerin başlamasıyla ülke ekonomisi de kazanacak. Marmaray Projesi ile bütünleşecek olan BTK Demiryolu Projesi, Avrupa’dan Çin’e demiryoluyla kesintisiz yük taşınmasını mümkün hale getirecek.

Dünya için önemli bir projenin hizmete giriyor olması, Kars ve çevre illere de ekonomik katkı sağlayacak. BTK projesi, Pekin’den Londra’ya kadar 45-60 günlük nakliye süresini 15 güne düşürecek. Türkiye’ye yılda bir milyar dolar kazandırması beklenen proje ile yılda bir milyon yolcu, 65 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 08:45
  1. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu
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