Demir eksikliğine bire bir olan meyveler

Çocuk doğurma yaşına gelmiş kadınların günde 18 mg demir alması gerekirken erkeklerin sadece 8 mg'a ihtiyacı var.

Günlük demir ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz?

Vücudunuzun ihtiyacı olan demir, C vitamini bakımından zengin meyvelerde bulunuyor. Aşağıda sıraladığımız meyveleri tüketerek demir seviyenizi yükseltip demir eksikliği anemisi riskinizi azaltabilirsiniz.

Güneşte kurutulmuş domates

Domatesin meyve mi sebze mi olduğu tartışıladursun, biz size önemli bir faydasından bahsedelim. Güneşte kurutulmuş domates demir bakımından en zengin besinlerden biridir. 100 gram domateste 9.1 mg demir bulunur. Bu da günlük ihtiyacınızın yarısı.

Kuru erik

Bir porsiyon kuru erik günlük demir ihtiyacınızın %9'unu karşılayarak demir eksikliğiyle savaşmanıza yardımcı olabilir.

Kuru üzüm

Kuru üzümde pek çok meyveden daha fazla demir bulunur. Bir bardak kuru üzümde 3.2 mg demir bulunur. Kuru üzümü kavun, portakal, çilek gibi C vitamini bakımından zengin meyvelerle tüketerek demir emilimini arttırabilirsiniz.

Hurma

Yüksek oranda şeker ve kalori içerdiği için kilo vermek isteyenler için iyi bir alternatif olmayabilir. Ancak ölçülü miktarda hurma demir eksikliğiyle savaşmaya yardımcı olabilir. Ayrıca hurmada bulunan potasyum, lif ve antioksidanlar kalp sağlığı için de faydalıdır.

Kuru kayısı

Bir porsiyon kuru kayısı günlük demir ihtiyacının %19'unu karşılıyor. Kuru kayısı demir eksikliğini önlemesinin yanı sıra kemikleri güçlendiriyor, kalp sağlığını koruyor ve cilde iyi geliyor.

Nar

Nar zengin bir demir, C vitamini, K vitamini, lif, folat ve potasyum kaynağıdır. Ayrıca narda bulunan antioksidanlar kalbe iyi gelir ve kanı temizler.

Günde bir bardak nar suyu içerek bütün bu faydaları alabilirsiniz. Nar suyunun kanserle savaştığı, tansiyonu düşürdüğü ve hafızaya iyi geldiği de kanıtlanmıştır.

Kuru dut

Dutta, portakaldan daha fazla C vitamini bulunur. Ayrıca dut antioksidan, demir ve lifle doludur. Bir porsiyon dut günlük demir ihtiyacının %30'unu karşılamaya yeter.

Kaynak: PembeNar