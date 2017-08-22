Demir durmazsa inşaat duracak

İnşaat müteahhitleri artan demir fiyatlarına tepki göstermek için büyük boykota hazırlanıyor. Yurdun birçok yerinde müteahhit birlikleri iş bırakma çağrısına olumlu yanıt verirken Sakarya Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bayrak “Ekonominin lokomotifi inşaat sektörünün can suyunu kesmek isteyenlere fırsat verilmemeli. Demir fiyatlarına müdahale gelmezse ‘paydos’ diyeceğiz” dedi. Bayrak hükümetin konuya acil el atması gerektiğini söyledi.

YÜZDE 35 ARTTI

Ülkeyi yeniden inşa etmek için ekonomik daralmalar, darbe girişimi gibi etkenlere rağmen risk almaktan kaçınmayan müteahhitlerin demirde yaşanan inanılmaz artışlarla sabrının denendiğini ifade eden Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak “Ülkemizin en kısa sürede ekonomisinin toparlanması lazım. Her sektör vatanı için risk alırken demirde yaşanan yüzde 35’lik zam sistemin çarkına çomak sokuyor. Sektör temsilcileri ekonomiyi ayakta tutmaya çalışırken birileri haksız kazanç elde etmek için ekonomiyi baltalıyor” dedi.

PAYDOS DEMEYE HAZIRIZ

Konut üreten müteahhidin yaklaşık iki yıldır karından feragat ederek iş yapmaya çalıştığını belirten Başkan Bayrak “Şahsi kazanç peşinde değiliz. Sistemi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Birileri fırsatçılık yapıyor. Müteahhitler Birliği olarak ülke genelinde iş bırakma eylemine destek vereceğiz. Binlerce çalışan, malzeme satanı ve diğer yan ürünlerde yaşanacak olumsuzlukların sorumlusu biz değiliz. Demir fiyatlarında ki fahiş tırmanışa dur denmezse inşaata paydos diyerek beklemeye başlayacağız” dedi

MÜDAHALE KAÇINILMAZ

Büyük bölümü hurdadan elde edilen bir ürünün bu kadar zamlanmasının önüne hükümet yetkililerinin geçeceğine inandığını belirten Başkan Bayrak “Demirin hammaddelerinden hangisinin fiyatında bu kadar artış oldu? Yüzde 35’lik artışın hesabı sorulmalı. Ağar hükümet fahiş seviyede ki artışa müdahale etmez ise inşaat sektörü krize girecek. Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörü, fırsatçılığın sona erdirilmesi için fiyatlara müdahale edilmesini bekliyor. Ülke genelinde inşaata paydos kampanyasına Sakarya olarak destek vereceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.