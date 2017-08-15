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Demir bahçe kapısı çocukların üzerine devrildi!

Adıyaman’da raylı demir bahçe kapısının devrilmesi sonucu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken 1 çocuk ise yaralandı.

15 Ağustos 2017 Salı 12:03
Demir bahçe kapısı çocukların üzerine devrildi!

Sümerevler Mahallesi 1715 Sokak'taki bir evin bahçesinde oyun oynayan Zehra K. (2) ile Mustafa K.'nın (7) üzerine aniden raylı demir bahçe kapısı devrildi. İki çocuk kapının altında kaldı. Yaşanan olayı fark eden çocukların yakını ile vatandaşlar devrilen kapının altında kalan her iki çocuğu otomobille özel bir hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan yaralı çocuklardan Zehra K. yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa K.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu, olayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Hayatını kaybeden minik Zehra'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 12:03
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