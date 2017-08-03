Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesinde bulunan Sanayi Sitesinde bir demir atölyesinde yangın çıktı. Çeşitli yanıcı sıvı ve malzemelerin olduğu atölye kısa sürede alevlere teslim oldu. Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık ekipleri yangına köpük ile müdahale ederek diğer iş yerlerine geçmeden kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu.