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Demir atölyesinde yangın çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde demir atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar medyada geldi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:26
Demir atölyesinde yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesinde bulunan Sanayi Sitesinde bir demir atölyesinde yangın çıktı. Çeşitli yanıcı sıvı ve malzemelerin olduğu atölye kısa sürede alevlere teslim oldu. Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık ekipleri yangına köpük ile müdahale ederek diğer iş yerlerine geçmeden kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:26
  1. Balıkesir
  2. Edremit
  3. Hamidiye
  4. Yangın
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