'Demet Akalın öldü' haberi Akalın'ı çıldırttı

Haberin sosyal medyada yayılması üzerine Instagram sayfasından kızıyla birlikte bir fotoğraf paylaşan Demet Akalın “Embesil birkaç birilerinin fanı beni kazada öldü yazmışlar… Benimkiler de panik! Oğlum siz manyak mısınız! Solistiniz gibi işiniz gücünüz yok anladık da az zeka lan!” yazdı.ne sert tepki gösterdi.
Eklenme: 26 Aralık 2016, 16:26
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