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Demba Ba'dan sürpriz telefon!

Tedavi sürecini atlatıp sağlığına yeniden kavuşan tecrübeli futbolcunun, önceki gün Başkan Fikret Orman'ı telefonla aradığı öğrenildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:01
Demba Ba'dan sürpriz telefon!

Geçen sezonun ikinci yarısını Siyah-Beyazlılar'da kiralık olarak geçiren Demba Ba, sol bacağındaki sakatlık sebebiyle yeni dönemde kulübü Shanghai Shenhua'yla maça çıkamamıştı.

Tedavi sürecini atlatıp sağlığına yeniden kavuşan tecrübeli futbolcunun, önceki gün Başkan Fikret Orman'ı telefonla aradığı öğrenildi. Ba'nın, "Yuvamı çok özledim. Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Beni alır mısınız?" sözlerini kullandığı görüşmede Başkan'ın, "Bonservisini al, kapımız sana açık" cevabını verdiği kaydedildi.

Takımı Shanghai Shenhua ile İspanya'da kampta bulunan Demba Ba, burada oynanan üç hazırlık maçının ikisinde 45'er dakika birisinde de 90 dakika sahada kaldı.

Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda bir de gol attı. Ba'nın durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:01
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