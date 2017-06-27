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Demba Ba ve Moussa Sow kulüp sahibi oldu

Moussa Sow ve Demba Ba, Kuzey Amerika Futbol Ligi'nde takım kurdular. Ligde mücadeleye 2018’in sonbaharında başlayacak olan takımın başkanlığını ise iş adamı Bob Watkins üstlenecek.

27 Haziran 2017 Salı 12:14
Demba Ba ve Moussa Sow kulüp sahibi oldu

NASL’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Demba Ba, Eden Hazard (Chelsea), Yohan Cabaye (Crystal Palace) ve Moussa Sow’un öncülüğündeki grup, San Diego’da bir futbol takımı kurdu. Ligde mücadeleye 2018’in sonbaharında başlayacak olan takımın başkanlığını ise iş adamı Bob Watkins üstlenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Demba Ba şunları söyledi;

“Bizim hedefimiz başarı. Bu, kulüp, halk ve yaptığımız her şey için geçerli. Hedeflerimizden biri de oyuna tutkusu olan, mücadeleci ve kazanmayı seven futbolcular transfer etmek. Bütün futbol hayatım boyunca yarışmayla iç içe yaşadım. Bu rekabet duygusu bizim ve San Diego için önemli. California’daki ve ligdeki diğer takımlarla mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. En iyi olmak bize bağlı”

Moussa Sow ise kendi ana hedefinin bilgisi ve deneyimini kulübe aktarmak olduğunu söyledi.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 12:14
  1. Bob Watkins
  2. Demba Ba
  3. Moussa Sow
  4. Eden Hazard
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