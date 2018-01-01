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Demba Ba Süper Lig'e geri dönüyor

Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Demba Ba transferini bitirdi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:45
Demba Ba Süper Lig'e geri dönüyor

Beşiktaş, eski golcüsü Demba Ba ile her konuda anlaşma sağladı. 4 Ocak'ta resmi imzaların atılacağı anlaşmanın detayları belli oldu. Siyah beyazlı kulüp, tecrübeli golcüye 1.5 yıl için toplamda 4 milyon Euro ücret ödeyecek.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba sezon sonunda Çin'e transfer olmuştu. 2016 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a tekrar kiralık olarak tekrar Demba Ba, sakatlığından dolayı sadece 2 maçta forma giyebilmiş ve 1 gol atma başarısı göstermişti.

Beşiktaş'ın 5-1'lik Osmanlıspor galibiyeti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, Demba Ba'nın geri döneceği sinyalini vermişti.

Cenk Tosun için teklifler geliyor ama onun gitmesini düşünmüyoruz. Teklif seviyesi değil konu, ona ihtiyacımız var. Gomez'in geleceğini zannetmiyorum ama Demba Ba bir alternatiftir, olabilir. Bizi özlüyor, biz de onu özlüyoruz. Bu olacak demiyorum ama bunların hepsi alternatiftir. Bu kadrodan giden olmazsa, gelen olmayacak.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 14:45
  1. Beşiktaş
  2. Demba Ba
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