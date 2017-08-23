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Demba Ba için karar Güneş'in!

Beşiktaş'a geri dönmek için Çin kulübünden bonservisini bedavaya almak üzere anlaşan Demba Ba konusunda son karar Şenol Güneş'e bırakıldı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:43
Demba Ba için karar Güneş'in!

Demba Ba'yı bedava olma şartı ile kabul eden yönetim oyuncunun sakatlığı nedeniyle kararsızlık yaşıyor. Siyah-Beyazlı kulübe gelen ilk raporlar Senegalli forvetin sakatlığının ilerleyen dönemler için çok ciddi olmadığı yönünde... Fakat yine de temkinli davranan Siyah-Beyazlı kurmaylar, Ba'dan gelecek ikinci bir raporu bekliyorlar.

YARIN İSTANBUL'DA

Halen Bodrum'da tatil yapan 32 yaşındaki yıldızın İstanbul'a gelerek Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la görüşeceği öğrenildi. Senegalli forvetin bu başkanla gerçekleştireceği zirvenin ardından kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirileceği ifade edilirken, buradan çıkacak sonuca göre Ba hakkındaki son karar verilecek. ancak ilk bilgiler eşiğinde kemiğinde stres kırığı tespit edilen yıldız forvetin transferine sıcak bakmayan Güneş, fikrinin değişebileceğini yönetime iletti.

''EN AZ 3 FORVET OLMALI''

Demba Ba'yı beğenen ve her fırsatta takımda görmek istediğini söyleyen tecrübeli hoca, yeteri kadar şans bulamayan Mustafa Pektemek'in satılması halinde transfere onay verebileceğini söyledi... alvaro Negredo'nun hala hazır olmaması nedeniyle ilk 11'de sadece Cenk tosun'u düşünen Güneş, kadroda mutlaka 3. bir santrfor bulunmasını istiyor. Güneş'in iyi bir teklif gelmesi halinde Pektemek'in satışına onay vereceği ve Demba Ba'nın da takıma döneceği öğrenildi. Senegalli forvetin kaderini Şenol Güneş belirleyecek. Negredo'nun hazır olmaması nedeniyle 11'de sadece Cenk'i oynatabilen Beşiktaş'ın hocası, iyi bir teklif gelmesi halinde Mustafa Pektemek'in satışına onay verecek. Kartal, taraftarların sevgilisi Demba Ba'yı yeniden renklerine bağlayacak.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:43
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