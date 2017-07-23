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Demba Ba geri dönüyor!

Golcü transferinde Demba Ba’yı da listesinde bulunduran Beşiktaş Yönetimi, Senegalli golcü için yeni bir planlama yapmaya hazırlanıyor.

23 Temmuz 2017 Pazar 12:00
Demba Ba geri dönüyor!

Fibula kemiğindeki stres kırığı nedeniyle sezon bittikten hemen sonra Fransa’da ameliyat olan ve bireysel antrenmanlarına başlayan Demba Ba’nın, Eylül ayına yetişmesi halinde bile transfer edilebileceği ileri sürüldü. Siyah-beyazlı takımda 1.5 sezon forma giymesi ve teknik heyetle olan uyumuyla da tercih edilen Demba Ba’nın bedava gelmesi halinde kadroya dahil edilebileceği vurgulandı. 
 
Senegalli yıldızın, Cenk Tosun ve alınacak başka bir golcü ile birlikte kadroda yer almasına siyah-beyazlı yönetimin sıcak baktığı ortaya çıktı. Böyle bir durumda ise siyah-beyazlıların tek şartının tıpkı geçen sezon olduğu gibi Demba Ba’nın bedava gelmesi olduğu aktarıldı.
 
Teknik Direktör Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, “Demba Ba kalsaydı işimizi görürdü” diyerek, tecrübeli golcünün sakatlık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 12:00
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