Demba Ba Costa'yı takip etti
Beşiktaş camiasının sevilen ismi Demba Ba, adı siyah-beyazlı kulüple anılan Diego Costa'yı sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:01
Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Demba Ba dikkat çeken bir harekete imza attı.
Senegalli futbolcu siyah-beyazlı taraftarların 'Come to Beşiktaş' diye yeni bir akım başlatarak, resmine rekor yorum yaptığı Diego Costa'yı Instagram hesabından takibe aldı.
Costa da daha önce Beşiktaş'ın Boğaz'daki şampiyonluk kutlamalarının yer aldığı videoyu beğenmişti.