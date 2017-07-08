Demba Ba Costa'yı takip etti

Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Demba Ba dikkat çeken bir harekete imza attı.

Senegalli futbolcu siyah-beyazlı taraftarların 'Come to Beşiktaş' diye yeni bir akım başlatarak, resmine rekor yorum yaptığı Diego Costa'yı Instagram hesabından takibe aldı.

Costa da daha önce Beşiktaş'ın Boğaz'daki şampiyonluk kutlamalarının yer aldığı videoyu beğenmişti.

Diego Costa'nın Instagram'daki son paylaşımına siyah-beyazlı taraftarlar youğun bir şekilde 'Come to Beşiktaş' yorumları bırakıyor. Costa, 2 milyona yaklaşan yorum sayısıyla Selena Gomez'e ait olan Instagram rekorunu da kırmış bulunuyor.