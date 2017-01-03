Demba Ba Çin'den ayrılıyor

İki sezon önce Beşiktaş formasını giyen ve geçen sezon başında Çin Süper Ligi'ne transfer olan Demba Ba'ya, kulübü Shanghai Shenhua'dan kiralık gitmesi için izin çıktı.



Sakatlığı tam olarak geçen ancak Carlos Tevez'in takıma katılmasının ardından yedek beklemek istemeyen Demba Ba, mayıs sonuna kadar oynayacağı bir takıma gidebilir.



Senegalli golcü, önceki günlerde yaptığı transfer açıklamasında tekrar Türkiye'de oynamak isteğini dile getirmişti. Forvet arayışlarında bulunan Beşiktaş'ın eski golcüsü için harekete geçebileceği öğrenilirken oyuncunun sağlık durumunun bu transferde belirleyici olacağı aktarıldı.











