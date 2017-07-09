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Demba Ba Beşiktaş'a sürpiz forvet ismi önerdi

Vincent Aboubakar konusunda bir türlü istenilen sonuca ulaşamayan Beşiktaş'ta gündeme Demba Ba'nın tavsiyesiyle sürpriz bir isim geldi: Khouma Babacar.

09 Temmuz 2017 Pazar 03:18
Demba Ba Beşiktaş'a sürpiz forvet ismi önerdi

Vincent Aboubakar konusunda bir türlü istenilen sonuca ulaşamayan Beşiktaş'ta gündeme Demba Ba'nın tavsiyesiyle sürpriz bir isim geldi: Khouma Babacar.

Geçen sezon Fiorentina'da 22 maçta 10 gol atarak West Brom ve Crystal Palace'ın listesine giren Senegalli golcü için çalışmalar başlatıldı. Oyuncunun menajeri de isim vermeden 24 yaşındaki golcüye talipleri olduğunu, "Babacar olumlu bir sezon geçirdi. Talipleri olması normal" ifadesi kullandı.

Khouma Babacar kimdir?

24 yaşındaki Senegalli oyuncu, Pascera alt yapısı ile yetişti. Sonrasında Fiorentina'da forma giyen futbolcu, devam eden kariyerinde; İtalya Serie B ekiplerinde Modena FC'den  Fiorentina'ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 10 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Senegalli forvet, başarılı bir sezon geçirdi. Oyuncunun transfermarkt değeri 8 milyon Euro. Sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 03:18
  1. Demba Ba
  2. khouma babacar
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