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Deli dana hastalığı nedir?

Deli dana hastalığı, beyin dokusu iltihabı geçiren hayvanların etinin yenmesiyle insanlara geçmektedir.

Deli dana hastalığı nedir?
Eklenme: 23 Aralık 2016, 10:34
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Deli dana hastalığı nedir?

Deli dana hastalığı, beyin dokusu iltihabı geçiren hayvanların etinin yenmesiyle insanlara geçmektedir. Bu rahatsızlık oldukça yavaş ilerleyen, teşhisi zor ve ölümlere yol açan bir sağlık sorunudur.

Deli dana hastalığının görülme sıklığı nedir?

Türkiye'de fazla rastlanılmayan bu hastalık genellikle Avrupa ülkelerinde görülmektedir. 

Deli dana hastalığının belirtileri nelerdir?

- Unutkanlık

- Konuşma ve yazma bozukluğu

- İnsanları tanıyamama

- Sağ ve solu karıştırma

- Kaslarda kasılmalar

- Dengesizlik

- Görme bozuklukları

Hastalığın seyri nasıldır?

Hastalığın başlangıcından itibaren 3-12 ay içerisinde ölüm görülür. Bunun nedeni genellikle zatürredir.

Deli dana hastalığı nasıl teşhis edilir?

Mikrobun vücutta yarattığı bağışıklık moleküllerinin (antikorların) kanda tespit edilmesi ile deli dana hastalığı teşhis edilir. 

Deli dana hastalığından nasıl korunulur?

- Hasta olan hayvanların etleri yenilmemeli (Bu tip etler imha edilmeli)

- Hasta kişilerden kan alınmamalı

- Sağlık sektöründe çalışan kişiler hasta insanlara ait kanlı aletlerle temastan kaçınmalı

- Hayvansal ürünler sürekli olarak teftiş edilmeli

- Hasta olan insanlardan alınan organlar incelenmeden nakil yapılmalı

Deli dana hastalığı nasıl tedavi edilir?

Deli dana hastalığının bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Bu hastaların yaklaşık % 10’u bir yıldan fazla yaşayabilmektedir. Ölüm nedeni genellikle akciğer yetmezliğidir. 

 
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