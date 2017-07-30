Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dekanın oğlu da hayatını kaybetti

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Sinop Üniversitesi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin'in, kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki oğlu Asrın Sezgin de hastanede öldü.

30 Temmuz 2017 Pazar 22:08
Dekanın oğlu da hayatını kaybetti

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Sinop Üniversitesi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin'in, kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki oğlu Asrın Sezgin de hastanede öldü.

Kaza 28 Temmuz'da Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sinop'tan Malatya'nın Pütürge ilçesine akraba ziyaretine giden 43 yaşındaki Prof. Dr. Murat Sezgin'in kullandığı 57 AB 644 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan yön bilgi levhası direğine çaptı. Kazada sürücü Prof. Dr. Sezgin, eşi 37 yaşındaki Mecbure Tülay Sezgin ile oğlu Asrın Sezgin yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Sezgin yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Asrın Sezgin, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakımı'na alındı. 2 gündür yoğun bakım ünitesinde olan Asrın Sezgin de bugün öldü. Talihsiz çocuğun da otopsi işleminin ardından Malatya'da toprağa verileceği belirtildi

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 22:08
  1. Sivas'ın Yıldızeli kaza
  2. Sinop Üniversitesi dekanı kaza
  3. Asrın Sezgin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son dakika: İki ülke arasında yeni gerginlik ‘Savaş ilanıdır’
    1. Son dakika: İki ülke arasında yeni..
    2. 4 Arap ülkesinden yeni Katar kararı
    3. Bolu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    4. Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1..
    5. Trafik kazasında ölen kardeşleri..
    6. Şehit Piyade Er Akyıldız’ın cenazesi..
    7. Mariano: Şampiyonluklar, kupalar..
    8. Bakan Eroğlu, Kocaeli Büyükşehir..
    9. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Nail Özazman..
    10. Başkan Tok: Gücümüzü halktan alıyoruz
    11. Mahalleyi tehdit eden yangını imece..
    12. Ağacın gövdesini musluk yaptı
    13. Gaziantepspor kongresinde çoğunluk..
    14. Ayvacık’ta 30 kaçak göçmen yakalandı
    15. Başkan Bakıcı yol çalışmalarını..
    16. Eski erkek arkadaşı 17 yaşındaki genç..
    17. Payas Karbeyaz Mahallesi için kentsel..
    18. Öğrenciler Karagöl’e hayran kaldı
    19. Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi'ne on..
    20. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 18...
    Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor! Sandalyeyle...
    Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor! Sandalyeyle...
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...