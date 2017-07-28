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Dekan feci şekilde hayatını kaybetti

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:30
Dekan feci şekilde hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 Sivas- Ankara karayolu üzerinde Yıldızeli ilçesine bağlı Direkli- Bedirli Köyü kavşağında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Sinop'tan akraba ziyareti için Malatya'nın Pötürge ilçesine giden Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin (43) idaresindeki 57 AB 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Sezgin ile birlikte öğretmen eşi Mecbure Tülay ve 7 yaşındaki oğlu Asrın Sezgin yaralandı. Anne ve oğlu 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken sürücü Sezgin yön tabelasına çarpıp hurdaya dönen araçta sıkıştı. AFAD ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından Sezgin'i uzun uğraşlar sonucu araç içerisinden çıkardı. Durumu ağır olan Sezgin kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedaviye alınan anne Mecbure Tülay'ın sağlık durumunun iyi, oğlu Asrın'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Sivas-Ankara karayolunda trafik jandarma ve polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmının ve araçta bulunan bebek koltuğunun fırladığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 



Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:30
  1. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgintrafik kazası
  2. Dr. Murat Sezgin hayatını kaybetti
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