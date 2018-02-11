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Dejavu hissi kimlerde sıklıkla görülür?

Dejavu hissi, bir olayın geçmiş zamanlarda yaşanmadığı halde yaşanmış gibi hatırlanmasıdır.

11 Şubat 2018 Pazar 16:32
Dejavu hissi kimlerde sıklıkla görülür?

Olayın daha öncesinde yaşandığını hissedenler, ayrıntı ve sebep kısmını genellikle hatırlamazlar. Eğer dejavu hissini ara sıra yaşıyorsanız, bu dejavu hastası olduğunuz anlamına gelmez fakat, sürekli bu hissiyat tekrarlanıyorsa o zaman hastalıktan şüphelenmede haklı olabilirsiniz.

Şizofreni, anksiyete bozukluğu ve depresyon rahatsızlığına sahip insanlarda dejavuyu daha sık yaşadıkları birtakım insanlar tarafından öne sürülse de yapılan araştırma raporlarında, bu hastalıklarla dejavunun bir bağlantısının olmadığını kanıtlıyor.
 
Dejavu, en çok epilepsi hastalarında görülüyor. Nöbet öncesinde bilinç açık iken ortaya çıkan dejavu hissi, kişinin daha şiddetli ataklar geçirmesine sebep olabiliyor. Bu sebeple sürekli dejavu hissini yaşayan kişiler, epilepsi olup olmadığını anlamak için mutlaka doktor kontrolüne gitmeleri gerekmektedir. 
Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 16:32
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