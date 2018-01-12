DEİK'te 142 iş konseyinden 66'sı için yeni başkan seçildi

Toplam 143 iş konseyi ile önemli bir platform rolü üstlenen DEİK’in İş Konseyleri Olağan Seçimli Genel Kurulu iki yılda bir yapılıyor. Genel kurul kapsamında 142 iş konseyinin 66’sının yeni başkan ve yönetimleri seçildi. Seçime bin 120 temsilci katıldı. Yeni iş konseyi başkanlarının 14’ü kadınlardan oluştu.

Kurul kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde Afrika İş Konseyleri Başkanı Tamer Taşkın, Amerika İş Konseyleri Başkanı Bahadır Balkır, Asya Pasifik İş Konseyleri Başkanı Murat Kolbaşı, Avrasya İş Konseyleri Başkanı Tuncay Özilhan, Avrupa İş Konseyleri Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Başkanı Rona Yırcalı oldu. Toplam 142 iş konseyinin 66'sının başkanı değişirken, 76'sı aynı kaldı.

Genel Kurul kapanış töreninde iş dünyasına seslenen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “DEİK’in yeni döneminde DEİK Yönetim Kurullarına Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve imkan olduğu sürece ben de katılacağım. İlgili diğer bakanlarımıza da ihtiyaç duyduğumuz anda rica edeceğiz.” dedi. Genel kurulun kapanış töreninde konuşan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla DEİK’in yapısı ile ilgili ana felsefeyi bozmadan bazı değişiklikler yapıldığını belirterek, bu değişikliklerin de özel sektör ile devletin hem dış ticaret politikaları hem de dış politikalarının paralellik arz etmesinin amaçlandığını kaydetti.

Zeybekci, Türkiye’nin ticari menfaatlerinin maksimize edilmesi için her fırsatın değerlendirilmesinin önemini vurgulayarak, şunları söyledi: “Onun için bazı düzenlemeler yapıyoruz. Bazı yerlerde hafif böyle hükümet ile iktidarla, ilgili bakanlıklarla DEİK teması ile ilgili bazı noktalarda buluşmalar sağlandı. Dünyadaki ülkelerin ilişkileri artık ne kadar ticari ve ekonomik menfaati var o kadar iyi ilişki var haline dönüştü. Şu kadar kardeşlik, dostluk, tarihsel ilişki, menfaat var… Bir yere kadar. Asıl olan ilişkileri karşılıklı ticari ve ekonomik menfaatlerin maksimize edilebildiği bir platform kurabiliyorsanız eğer o zaman diğer ilişkileriniz de o derece sağlıklı olur." İhracatçılara verdikleri desteklere de değinen Zeybekci, büyümeyi desteklemek ve bunun kesintisiz sürmesini sağlamak için verdikleri destekleri devam ettireceklerini kaydetti.

66 KONSEYİN BAŞKANI DEĞİŞTİ

Genel kurulun kapanışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, ilk defa, hem tüm iş konseylerinin genel kurullarını aynı günde tamamladıklarını, hem de bölgesel yapılanmadan ülke bazlı yapılanmaya geçerek, 142 iş konseyin başkan ve yürütme kurulu üyelerini ayrı ayrı seçerek belirlediklerini söyledi.

Yeni sistemle her üyenin istediği kadar iş konseyine üye olabileceğini dile getiren Olpak, birden fazla temsilci atayabileceğini, bunun önemli olduğunu söyledi. Başkan Olpak, "Bugünkü seçimlerle 142 iş konseyimizin 66 tanesinin başkanları değişti. 76 başkanımızın mevcut başkanlıkları devam ediyor." diye konuştu.

DEİK'in gruplaşmaların yaşanacağı ve bu tür mücadelelerin yapılacağı bir alan olmadığını dile getiren Olpak, "İş konseylerinden beklentimiz aslında çok basit; Bu ülkeyi kendisine dert edinen ki onun için buradasınız ve görev aldığınız iş konseyleriyle ülkemizin ilişkilerini ve elbette kendi firmamızın ilişkilerini geliştirici faaliyetler içinde olacak." ifadelerini kullandı. Şirketlerin bu sayede hedef ülkelerde daha etkin olacağını ve bağlantılarını daha da geliştireceklerini anlatan Olpak, odaklanmanın artacağını vurguladı. Olpak, 142 ülke iş konseyinin üye sayılarını artırmanın çok önemli olduğunu kaydederek, ihtiyaç olması halinde iş konseyi sayısını artırabileceklerini söyledi.