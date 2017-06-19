Dehşete düşüren olay! Daha kaç can gidecek?

Edinilen bilgiye göre, Murat K. (26) gece saatlerinde arkadaşı Şahin Ö.'nün (27) Osman Gazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi'ndeki evine geldi. Evde bulunan Selim S. (26), Şahin Ö. ve Murat K. iddiaya göre, sentetik uyuşturucu bonzai kullandı.

Şahin Ö.'nün daha önce evde bonzai maddesi ürettiği ihbarı üzerine sabaha karşı eve baskın düzenleyen polis ekipleri 3 genci hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahin Ö. ve Selim S. ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat K.'nin cesedi otopsi için Tokat Devlet Hastanesine gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.