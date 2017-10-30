Tecavüzlere dayanamayan kadın PKK'lı intihar etmiş

Hainlerin ini olan Kandil'den kaçan kadın terörist, 2015 yılının sonlarında 'Zeynep' adlı bir kadın teröristin sürekli tecavüze uğradığı için el bombasıyla intihar ettiğini söyledi.

İhanet yuvası Kandil'de tecavüz ve işkenceye maruz kalan, karşı çıkınca da eli kanlı örgüt tarafından infaz edilen ya da intihara sürüklenen kadın teröristlere son örnek 20 yaşında olduğu öğrenilen Zeynep Kara oldu.

EL BOMBASIYLA İNTİHAR ETMİŞ

Geçtiğimiz aylarda 2 arkadaşı ile birlikte örgütten kaçarak teslim olan 'Zilan Dicle' kod adlı kadın terörist, 2015'in sonlarına doğru, Kandil dağındaki Kalaturka Kampı'nda Zeynep adlı bir kızla tanıştıklarını belirterek şunları anlattı:

"Mahmurlu Kürt bir ailenin 5 çocuğundan biriydi. Sürekli cinsel taciz gördüğünü söyleyerek ağlıyordu. Geçen yıl Bole kampında bir kadın arkadaşın el bombasıyla intihar ettiğini duydum. Daha sonra bu kişinin 'Beritan Hilal' kod adlı Zeynep olduğunu ve sürekli tecavüze uğradığı için intihar ettiğini öğrendim. "

TERÖR ÖRGÜTÜ 'ASKER ÖLDÜRDÜ' DEMİŞ

Bu ifade üzerine araştırma yapan istihbarat birimleri, tecavüz sonrası intihar eden kızın, 20 yaşındaki Zeynep Kara olduğunu belirledi.

Örgütün kadın yapılanması YJA STAR'ın, ölümünden bir yıl sonra Zeynep Kara'nın Kandil'e hava operasyonunda öldüğünü ve sözde savaş koşullarından dolayı geç açıklamak zorunda kaldıklarını öne sürerek, ailesinden özür dilediği de ortaya çıktı. (Sabah)