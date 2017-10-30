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Tecavüzlere dayanamayan kadın PKK'lı intihar etmiş

Hainlerin ini Kandil'den kaçan PKK'lı kadın terörist dehşete düşüren itiraflarda bulundu.

30 Ekim 2017 Pazartesi 14:36
Tecavüzlere dayanamayan kadın PKK'lı intihar etmiş

Hainlerin ini olan Kandil'den kaçan kadın terörist, 2015 yılının sonlarında 'Zeynep' adlı bir kadın teröristin sürekli tecavüze uğradığı için el bombasıyla intihar ettiğini söyledi.

İhanet yuvası Kandil'de tecavüz ve işkenceye maruz kalan, karşı çıkınca da eli kanlı örgüt tarafından infaz edilen ya da intihara sürüklenen kadın teröristlere son örnek 20 yaşında olduğu öğrenilen Zeynep Kara oldu.

EL BOMBASIYLA İNTİHAR ETMİŞ

Geçtiğimiz aylarda 2 arkadaşı ile birlikte örgütten kaçarak teslim olan 'Zilan  Dicle' kod adlı kadın terörist, 2015'in sonlarına doğru,  Kandil dağındaki Kalaturka Kampı'nda Zeynep adlı bir kızla tanıştıklarını belirterek şunları anlattı:

"Mahmurlu Kürt bir ailenin 5 çocuğundan biriydi. Sürekli cinsel taciz gördüğünü söyleyerek ağlıyordu. Geçen yıl Bole kampında bir kadın arkadaşın el bombasıyla intihar ettiğini duydum. Daha sonra bu kişinin 'Beritan Hilal' kod adlı Zeynep olduğunu ve sürekli tecavüze uğradığı için intihar ettiğini öğrendim. "

TERÖR ÖRGÜTÜ 'ASKER ÖLDÜRDÜ' DEMİŞ

Bu ifade üzerine araştırma yapan istihbarat birimleri, tecavüz sonrası intihar eden kızın, 20 yaşındaki  Zeynep Kara olduğunu belirledi.

Örgütün kadın yapılanması YJA STAR'ın, ölümünden bir yıl sonra Zeynep Kara'nın Kandil'e hava operasyonunda öldüğünü ve sözde savaş koşullarından dolayı geç açıklamak zorunda kaldıklarını öne sürerek, ailesinden özür dilediği de ortaya çıktı. (Sabah)

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 14:36
  1. PKK
  2. terörist
  3. kadın
  4. tecavüz
  5. Zeynep Kara
  6. kandil
  • MematiMemati6 dk önce
    Haketmiş
  • Mete TuranMete Turan11 dk önce
    Igrenc yaratiklar. Kürtlerin en büyük düsmani Kürtlerdir. Bebek katilerinden baska ne bekluyordunuz? Dünya üzerinde yemek yedigi tabagi pisleyen tek Kürtlerdir. O yüzden bu tecavüz olaylarina hic sasirmadim. Ben irkci degilim, gercekciyim. Tecavüz, siddet, soygun, gasp, mafyacilik vs. bu tiplerin genlerinde var.
  • mrtmrt23 dk önce
    sigaralarını bile dogaya atmazlar diyen pkk sevici gazeteciye gelsın bu itiraflar
  • SezaSeza40 dk önce
    Mağrada dağda... etmeyecekde.ne yapacaklar turşumu kuracaklar
  • ArifArif47 dk önce
    Demek dağda sizi hayvan gibi ....
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