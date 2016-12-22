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Dehşete düşüren iddia! Amerika El Bab'ta...

ABD’nin Rakka operasyonunu Nisan ayına ertelediğini açıklamasının ardından buradaki iyi eğitimli 700 DAEŞ militanının El Bab’a gönderdiği iddia edildi.

Dehşete düşüren iddia! Amerika El Bab'ta...
Eklenme: 22 Aralık 2016, 09:12
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El Bab’da ABD’nin DAEŞ’i askerlerimizin üstüne süren bir taktik izlediği ortaya çıktı. ABD, Rakka operasyonu Nisan-Mayıs aylarına ertelediğini ilan edince Rakka ve çevresindeki çok sayıda IŞİD militanının El Bab’a gelerek Türk askerlerine saldırdığı belirlendi. ABD, Rakka operasyonunu teröristleri El Bab’da TSK’ya karşı kullanmak için ertelediği öğrenildi.

OPERASYONU BU YÜZDEN ERTELEDİ

Aydınlık, ABD’nin Suriye’deki sinsi planını ortaya çıkardı. ABD, Türkiye’nin El Bab’a girmesini durduramayınca TSK’yı zor durumda bırakmak için El Bab’daki DAEŞ varlığını arttıran bir taktik izledi. Daha önce PKK’nın Suriye kolu PYD ile birlikte DAEŞ’in “başkenti” sayılan Rakka’ya operasyon başlattığını ilan eden ABD, Türkiye’nin El Bab’a yönelmesiyle birlikte operasyonu erteledi. ABD’nin Rakka operasyonunu ertelemesiyle birlikte Rakka’yı güvene alan DAEŞ, militanlarını El Bab’a gönderdi.

İYİ EĞİTİMLİ 700 DAEŞ'Lİ TERÖRİST

Aydınlık gazetesinin üst düzey güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, “ABD’nin Rakka operasyonunun Nisan-Mayıs aylarına ertelediğini duyurmasıyla birlikte askerlerimize ve ÖSO’ya karşı savaşmak için Rakka’dan militan sevkıyatına başladılar. Açıklamadan hemen sonra ilk etapta 700 civarında iyi eğitilmiş IŞİD militanı El Bab’a geldi. ABD fiilen askerlerimize ve ÖSO’ya karşı DAEŞ’i takviye etti. Rakka operasyonunun ertelenmesinin fiili sonucu bu. Bu ertelemenin bir plan çerçevesinde yapıldığı çok açık” dediler.

SIRANIN MÜNBİÇ’E GELECEĞİNİ BİLİYORLAR

El Bab’ın TSK tarfından alınmasını engellemek için ABD’nin ne gerekiyorsa yaptığını ifade eden güvenlik kaynakları şu ifadeleri kullandı: “El Bab, ABD için önemli. ABD Münbiç gibi El Bab’ın da PYD’nin kontrolüne girmesini istiyor. ABD, El Bab’ın TSK tarafından ele geçirilmesi halinde Akdeniz’e ulaştırmayı planladıkları koridorun kesileceğini biliyor. El Bab’dan sonra sıranın Münbiç’e geleceğinin de farkındalar. Şu anda El Bab’ın ele geçirilmesini engelleyemezlerse uzatmak istiyorlar. Bu arada Kamışlı’dan, Ayn El Arab’dan (Kobani) Telabyat’tan Münbiç’e aileler getirip yerleştiriyorlar ve Münbiç’in demografik yapısını değiştirmeye çalışıyorlar.”

SURİYE’DE İSTİKRAR TERÖRÜ ENGELLER

Halep’in Suriye yönetiminin kontrolüne geçmesiyle birlikte bölgede dengelerin hızla değişeceğini kaydeden güvenlik kaynakları, Suriye’nin istikrara kavuşmasının Türkiye’nin Suriye kaynaklı terör tehlikesinden önemli ölçüde kurtulacağını bildirdiler. Suriye sınırının giriş çıkışlara kapatılmasının önemli olduğunu ifade eden güvenlik kaynakları, bu konuda alınan önlemlerin sürekli arttırıldığını söylediler.

FIRAT’IN DOĞUSUNA DİKKAT

Suriye sınırında görev yapan bir yetkili de Fırat’ın doğusuna dikkat çekti. Fırat’ın doğusunun ABD tarafından terör gruplarının lojistik merkezi haline getirildiğini kaydeden yetkili şu değerlendirmelerde bulundu: “Şu anda ABD üslerine sürekli nakliye uçakları inip kalkıyor. Buralara indirilen malzemeler PYD’nin etkili olduğu bölgelere taşınıyor. Buna Münbiç de dahil. Yüzlerce TIR malzeme nakledildi. İçinde ne olduğu da bilinmiyor. ABD bölgede yaşayanları PYD’ye yönlendirmek için PYD’ye desteğini göstere göstere yapıyor. Bölge halkına ‘Ben PYD’nin arkasındayım, ona göre hareket edin’ mesajı veriyor. Bu durum belli ölçüde de etkili oldu. Bazı Araplar da PYD’nin yanında yer almaya başladı. ABD’nin Fırat’ın doğusu için özel bir çalışma yaptığı çok açık. Bu bölgeyi Fırat’ın batısına doğru genişletilmeye çalışılıyorlar. Akdeniz’e kadar uzanan koridor hesabı yapılıyor.”


(Haber7)
 
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