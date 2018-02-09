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Dehşet veren görüntü!

Rize’de güvenlik kameraları dehşet veren görüntüleri an be an kaydetti. Fındıklı ilçesinde yolda yürüyen Gürcistan uyruklu Khatuna L.'yi yerde sürükleyip çantasını zorla çalan şahıs yakalandı.

09 Şubat 2018 Cuma 01:05
Dehşet veren görüntü!

Rize'de bir binanın köşesinde bekleyen E.A, sokaktan geçen Gürcistan uyruklu Khatuna Letodiani'nın yanına yaklaşarak  ateş istedi.

YERDE SÜRÜKLEDİ

E.A'ya sigara ve ateş veren Letodiani yürümeye devam etti. Bir süre sonra E.A, arkadan yaklaştığı Letodiani ile bir müddet boğuşarak çantasını alıp kaçtı. Bu anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Ambulansla Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezine getirilen Gürcü kadın, tedavi altına alındı.

Olayın ardından Fındıklı Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini alan ekiplerin çalışmasını derinleştirdiği sırada E.A, babası tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği Pazar Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 01:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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