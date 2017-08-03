Dehşet! Tavuk için oğlunu öldürdü!

Olayın ardından mısır tarlasına girerek saklanan Murat Çelik yakalandı.



Olay saat 04.00 sıralarında, Kartepe Uzunbey Mahallesi'nde kağıt ve hurda toplayan ailelerin çadırlarının kurulu olduğu arazide meydana geldi. 2 çocuk babası Tugay Çelik, babası Murat Çelik ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre Tugay Çelik, babası Murat Çelik'e bıçak çekti. Bunun üzerine Murat Çelik aracında bulunan pompalı tüfeği alarak oğluna doğru bir el ateş etti. Tugay Çelik saçmaların kalbine isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.



Murat Çelik oğlunu öldürdükten sonra olay yerinin yakınında bulunan mısır tarlasına girerek saklandı. Polis, Çelik ailesinin yakınlarının ifadesini aldı ve cinayeti işlediğini belirlediği Murat Çelik'i saklandığı tarlada yakaladı. Cinayette kullanılan tüfek de bulundu.

TAVUK TARTIŞMASINDA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ



Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldüren 42 yaşındaki Murat Çelik Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı. İddiaya göre, babasıyla birlikte içki içtikten sonra tavuklarına bakan Tugay Çelik tavuklarını bulamayınca, "Tavuklarımı siz yediniz" diyerek babasıyla tartıştı. Tugay Çelik babasından tavukları yerine ördek yavrularını istedi. Tugay Çelik ile babası Murat Çelik anlaşamayınca kavga çıktı. Tugay Çelik bıçak çekerek saldırınca, Murat Çelik pompalı tüfek ile bir el ateş ederek oğlunu öldürdü.

Gözaltına alınan Murat Çelik'in sorgusu sürüyor.