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Dehşet saçan cani baba: DNA testi istiyorum

Üsküdar'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı belirlenen Arslan Güleryüz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı

10 Ağustos 2017 Perşembe 17:37
Dehşet saçan cani baba: DNA testi istiyorum

Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokağı'nda dün sabah yaşanan olayın ardından gözaltına baba Güleryüz, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu  Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Güleryüz, "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki sorgusunda daha önceki ifadelerini tekrar eden Güleryüz,  olaylara eşinin neden olduğunu savundu.

"DNA TESTİ İSTİYORUM"

Kendisinin senelerdir doldurulduğunu iddia eden şüpheli Güleryüz,  "Çocuklarıma ve Sefer Güleryüz'e DNA testi yapılmasını istiyorum. Çocuklarımın  benden olmadığını düşünüyorum. Ağabeyim Mustafa Güleryüz bana daha önce  'Çocuklarını kes, hacının kapısının önüne at' dedi. Hacı dediğimiz de amcamdır.  Ekleyeceğim bir husus yoktur." ifadelerini kullandı.

2 OĞLUNU ÖLDÜRÜP 1 OĞLUNU DA YARALADI

Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokağı'nda dün sabah saatlerinde baba Arslan  Güleryüz, çekiç ve bıçakla 2 oğlunu öldürüp 1 oğlunu da yaraladığı iddiasıyla  Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy'de yakalanmıştı. Şüpheli Güleryüz emniyetteki işlemlerinin ardından, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na  sevk edilmişti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 17:37
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