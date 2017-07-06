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Dehşet! Karısının boğazını keserek öldürdü

Manisa'nın Kula ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan bir şahıs, tartıştığı karısını bıçakla boğazını keserek öldürdü.

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:23
Dehşet! Karısının boğazını keserek öldürdü

Olay saat 19.30 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Akgün Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocukları bulunan Hatice Ö. (33) ve cezaevinden izinli çıkan eşi Murat Ö. (36) henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Murat Ö. bıçağı karısına doğru salladı.

Boğazına bıçak darbesi alan Hatice Ö., canını kurtarmak için kanlar içinde sokağa fırladı. Kan kaybeden kadın daha fazla uzaklaşamadan sokak ortasında yığıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının boğazından aldığı bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü tespit edildi.

Karısını öldürdükten sonra kaçan Murat Ö. ile ilgili polis ekipleri arama çalışması başlattı. Öte yandan Murat Ö.'nün daha önce kablo hırsızlığı suçundan cezaevine girdiği ve izinli olarak çıktığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eşinin boğazını keserek öldüren katil zanlısı yakalandı

Akşam saatlerinde sebebi belirlenemeyen tartışma sonucu eşi H.Ö.’nün boğazını keserek öldüren ve olay yerinden kaçan M.Ö. Narıncalıpıtrak Mahallesi’nde Kula İlce Emniyet Müdürlüğü ve Kula İlce Jandarma ekiplerinin hummalı çalışması sonucu bir evde yakalandı. Yakalanan M.Ö. Emniyet Müdürlüğüne götürülerek göz altına alındı.

 

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:23
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