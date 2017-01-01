Ortaköy'de dün gece terör saldırısı düzenlenen gece kulübünün güvenlik görevlisi olarak çalışan Emrah Altun, gazetecilere yaşadıklarını anlattı. Saldırı sırasında içeride olduğunu söyleyen Altun, "Ben içerdeydim, Noel Baba kıyafeti görmedim. Duyduğum sese göre makineli tüfek vardı elinde" dedi. Saldırganın kulübe girmesi üzerine ne yaptığı sorulan Altun, "Kaçtık ne yapalım, kaçtık. Şu anda biraz sıkıntılıyız, daha sonra arkadaşlar detaylı anlatır" yanıtını verdi. Altun bir basın mensubunun, ceketinin arkadan boydan boya yırtılmasını sorması üzerine, müşterilerin saldırı sırasından kaçışması üzerine yırtılmış olabileceğini söyledi.
Eklenme: 01 Ocak 2017, 14:51
Bu haber 4.745 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
İhbar geldi, polis 'Reina şüphelisinin' peşine düştü
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs…
Saldırıya en sert tepki Azerbaycan'dan!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için…
Beşiktaş'ta kurtuldu, Ortaköy'de hayatını kaybetti!
Reina'ya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı.
Katar: Türkiye'nin tüm çabalarını destekliyoruz
Katar Dışişleri Bakanlığı Ortaköy'de gerçekleştirilen saldırı sonrası "Türkiye ile dayanışma…
Dehşet anlarını anlattı! Üzerinin neden yırtıldığını sorunca...
Ortaköy'de terör saldırısı düzenlenen gece kulübünün güvenlik görevlisi Emrah Altun…