Dehşet anlarını anlattı! Üzerinin neden yırtıldığını sorunca...

Ortaköy'de dün gece terör saldırısı düzenlenen gece kulübünün güvenlik görevlisi olarak çalışan Emrah Altun, gazetecilere yaşadıklarını anlattı. Saldırı sırasında içeride olduğunu söyleyen Altun, "Ben içerdeydim, Noel Baba kıyafeti görmedim. Duyduğum sese göre makineli tüfek vardı elinde" dedi. Saldırganın kulübe girmesi üzerine ne yaptığı sorulan Altun, "Kaçtık ne yapalım, kaçtık. Şu anda biraz sıkıntılıyız, daha sonra arkadaşlar detaylı anlatır" yanıtını verdi. Altun bir basın mensubunun, ceketinin arkadan boydan boya yırtılmasını sorması üzerine, müşterilerin saldırı sırasından kaçışması üzerine yırtılmış olabileceğini söyledi.