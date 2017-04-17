Değişime evet

HABER MERKEZi - Dün sandık başına giden Türkiye kararını verdi ve sözünü söyledi. Millet, yüzde 51 oranında ‘evet’ diyerek yeni cumhurbaşkanlığı sistemini onayladı. Sandıktan çıkan sonuçla PKK ve FEÖTÖ başta olmak üzere terör örgütleri ve Haçlı Avrupa’ya da tokat gibi cevap verildi. Sandığa gitme oranı yüzde 85 üzerinde olurken, ‘Evet’ oyları 24 milyon 509 bin 971 ile yüzde 51.35, ‘Hayır’ oyları ise 23 milyon 193 bin 171 oyla yüzde 48.65’de kaldı. HDP’nin kalesi olarak görülen birçok ilde ‘Evet’e kayma olurken, MHP’nin kalesi olarak görülen illerde ise ciddi anlamda ‘Hayır’ oyu çıktı.

VESAYET BİTTİ, GÜVEN GELDİ

15 Temmuz’da darbecilere karşı yeniden dirilişi gerçekleştiren millet, bugünden itibaren yükselişin yolunu açarken, 1982 darbe anayasasını da çöpe attı. Yeni sistemle vesayet sona erdi. İstikrar ve güven ile 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmanın önünü açıldı.

Anayasa değişikliği referandumu, tekmil terör örgütleri ve yedi düvele karşı Türk halkından tartışmasız bir oranla kabul oyunu aldı. Batı dünyası yasa boğulurken inanan vatandaşlar sevince boğuldu. Binlerce Ankaralı AK Parti Genel Merkezi’ne akın edip davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Şehrin bütün sokakları zafer konvoylarıyla doldu. Akit’e zaferi yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay ise, “Yedi düvele karşı halkımızın feraseti ve inancıyla kazandık” dedi.

YEDİ DÜVELE KARŞI KAZANDIK

PKK’sından FETÖ’süne, DEAŞ’ından DHKP-C’sine kadar bütün terör örgütlerinin birleşerek Hayır cephesini oluşturduklarını, bunlara bir de Batılı ülkelerin katıldığını hatırlatan Yasin Aktay, “Ancak hamdolsun, halkımızın inancı ve çabalarıyla ülkemizi 2023’e taşıyacak anayasa değişikliği tartışmasız bir oy çoğunluğuyla kabul edildi. Halkımız bütün manüplasyonlara ve saldırılara rağmen ülkemizin istikrarı için Cumhurbaşkanlığı sistemini benimsediğini ve onayladığını gösterdi. Halkımıza hayırlı olsun” değerlendirmesini yaptı. Aktay, “Referandum geçtiğine göre artık gerine gerine, anlam kayması kaygısı yaşamadan ‘hayırlı olsun’ diyebiliyoruz. Bu zafer tümüyle halkımızındır” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN, LİDERLERİ TEBRİK ETTİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumda neticenin netleşmesinin akabinde Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi telefonla aradı. Başbakan Yıldırım, Bahçeli ve Destici’ye kampanya çalışmalarından ve alınan neticeden dolayı tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesini sandığa yansıtan millete müteşekkir olduğunu da ifade ettiği bildirildi.