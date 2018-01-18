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“Değişen dünyada kurumsal yönetim şart”

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), tarafından düzenlenen 11. Kurumsal Yönetim Zirvesi, “Kurumsal Yönetimin İtici Gücü: Esneklik ve Dayanıklılık” temasıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:28
“Değişen dünyada kurumsal yönetim şart”

Dünyanın yeni normalinin sürekli değişimi zorunlu kıldığını belirten TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, şirketler açısından krizlere dayanıklı hale gelmenin yolunun, sağlam bir kurumsal yönetim yapısına kavuşmak olduğunu söyledi. Zirvede ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan metodoloji doğrultusunda yıl içinde aldıkları Kurumsal Yönetim Derecelendirme notlarına göre Kurumsal Yönetim Ödülleri de sahiplerini buldu. Bu yıl sekizincisi verilen ödüllerde “En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip İlk Üç Şirket” kategorisinde birinci Aksa Akrilik, ikinci Doğuş Otomotiv, üçüncü ise TAV Havalimanları oldu. Konuşmaların ardından ödüle layık görülen diğer kurumların temsilcilerine de plaketleri sunuldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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