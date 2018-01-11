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‘Değil 100 bin, 300 bin imza toplayacağız!’

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için 300 bin imzayla dahi seçim kurullarına başvurabileceklerini belirtti.

11 Ocak 2018 Perşembe 03:17
‘Değil 100 bin, 300 bin imza toplayacağız!’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için 300 bin imzayla dahi seçim kurullarına başvurabileceklerini belirterek, “Bizim endişemiz noter parası değil” dedi.

Partisinin genel merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Karamollaoğlu, seçim barajının kaldırılması gerektiğine belirterek, partiler arası ittifaka imkan tanınmasını ve Hazine yardımının bütün partilere adil şekilde yapılmasını istedi. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, “Değil 100 bin, inşallah biz 300 bin imza ile bu teklifi seçim kurullarına sunacağız. Bizim endişemiz noter parası değil, demokrasiye engel çıkarılmasıdır” dedi.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 03:17
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. cumhurbaşkanı adaylığı
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