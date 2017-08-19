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‘Defol’ deyip konuşturmadılar! Merkel şoka girdi

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Angela Merkel seçim çalışması için bulunduğu Saksonya eyaletinde protesto edildi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 00:08
‘Defol’ deyip konuşturmadılar! Merkel şoka girdi

Chemnitz kenti yakınlarındaki Annaberg-Buchholz'ta partisinin seçim mitingine katılan Merkel'i burada yaklaşık 100 kişilik grup ıslıklarla ve "defol defol" sözleriyle protesto etti.

Protestocuların aşırı sağcı popülist parti Almanya için Alternatif taraftarları olduğu belirtildi. Polisin protesto nedeniyle Merkel'i sıkı korumaya aldığı ifade edildi.

Angela Merkel, protestoların ardından yaptığı konuşmada, "Bazıları sadece bağırmayı bilir kimileri ise fark yaratmak ister" dedi.

Merkel'in katıldığı mitingde İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Eyalet Başbakanı Stanislaw Tillich de hazır bulundu.

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 00:08
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