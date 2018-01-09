Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Define avcılarına soruşturma

Roma dönemine ait kaya mezarları ve antik tiyatro kalıntılarının bulunduğu alan, define avcıları tarafından tahrip edildi.

09 Ocak 2018 Salı 11:51
Define avcılarına soruşturma

Likya etkili Roma dönemine ait kaya mezarları ve antik tiyatro kalıntılarının yer aldığı alanda birçok tarihi eserin kazma ve kürekle kırıldığı, bazı alanların da hilti ile delindiği belirlendi.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, ihbar üzerine Side Müze Müdürlüğü tarafından gönderilen ekibin yerinde incelemeler yaptığını belirterek, "Gerekli raporlar tutularak yasal işlem başlatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu." dedi.

Kaçak kazılara müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Nasır, bu konudaki çalışmaların devam edeceğini söyledi. Nasır, Asar mevkisinin koruma altında olmadığını, tarihi alan olarak tescil edilerek koruma altına alınması için çalışma başlatacaklarını da bildirdi.

Akseki ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Uyar da Kepezbeleni Mahallesi yakınlarında bulunan Asar mevkisindeki antik kalıntıların, defineciler tarafından vahşice talan edildiğini söyledi.

Bölgenin bir an önce koruma altına alınması gerektiğini kaydeden Uyar, "Burada mezar işaretleri bulunan kayaların yanları tamamen kazılmış durumda. Toprak altında bulunan ve antik tiyatroyu andıran taşlar da kırılmış. Bu talanın bir an önce durmasını istiyorum." diye konuştu.

Kepezbeleni Mahallesi sakinlerinden Mustafa Keleşoğlu da antik yerleşimdeki tahribatın içler acısı boyuta ulaştığını dile getirdi. Keleşoğlu, "Burada birçok kaçak kazı yapılmış. Buranın talan edilmesini istemiyoruz. Buranın detaylı bir şekilde incelenerek, tarihin gün ışığına çıkması için yetkililerde ilgi bekliyoruz." dedi. AA

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:51
  1. Roma dönemi
  2. antik tiyatro
  3. tarihi eser
  4. Akseki Kaymakamı
  5. Side Müze Müdürlüğü
  6. jandarma
  7. cumhuriyet savcılığı
  8. Asar mevkisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    1. ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    2. Artık o belge e-Devlet'ten alınabilecek
    3. İran'dan sonra o ülkede karıştı
    4. Selda Bağcan'a hırsızlık şoku!
    5. Cenk'in İngiltere'ye götürdüğü..
    6. Suudi Arabistan jeti düşürüldü
    7. Skandal ortaya çıktı! Cem Yılmaz..
    8. Uyuşturucu mücadelesi mahalle ve..
    9. 28 Şubat zalimleri rahatsızmış!
    10. FETÖ’nün kataloglu izdivaç rezaleti
    11. Bakan Arslan'dan Wikipedia açıklaması
    12. Define avcılarına soruşturma
    13. İstanbul için alarm verildi! Bu tarihe..
    14. ABD'ye büyük şok! İnfilak etti
    15. Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir!..
    16. Trabzonspor'da sol beke yeni aday!
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik..
    18. Hükümet'ten Esed ve Rusya'ya sert tepki
    19. Soma davası 20’nci duruşması başladı
    20. Yüksek müzik ve egzoz sesi yüzünden..
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti